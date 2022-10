Ondernemers in Den Haag die omzet mislopen als gevolg van opgebroken straten moeten kunnen rekenen op een ruimhartiger compensatie. Daarvoor pleiten Hart voor Den Haag, VVD, D66 en CDA in een motie die donderdag in de raad komt.

Hart voor Den Haag heeft het onderwerp op de politieke agenda gezet na klachten van ondernemers in het Zeeheldenkwartier. De buurt is al maanden slecht bereikbaar omdat er aan verbreding van de tramsporen wordt gewerkt. Door tegenvallers in de bouw is er vertraging ontstaan.

De gemeente biedt weliswaar een nadeelcompensatieregeling voor bedrijven met verminderde omzet, maar de aanvraag daarvoor is nogal ingewikkeld. Ook wordt bij de toekenning gekeken naar omzetten van voorgaande jaren. Omdat de coronajaren geen representatief beeld geven en ondernemers die korter dan drie jaar bestaan buiten de boot vallen, willen de partijen dat er meer maatwerk, soepelere voorwaarden en betere ondersteuning van ambtenaren komen bij het aanvragen van nadeelcompensatie.

"Het is fijn als de gemeente meehelpt en smeerolie is in plaats van zand wat juist alles stroef maakt", aldus Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag.