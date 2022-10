Een scooterrijder is dinsdagochtend gewond geraakt op de kruising van de Westduinweg met de Douzastraat in Den Haag.

Rond 10.30 uur ging het mis. De scooterrijder zag een sleepkabel tussen een busje en een personenauto die de weg op draaide over het hoofd. De man kwam hard ten val. Hulpdiensten zijn uitgerukt om het slachtoffer bij te staan. Ambulancepersoneel heeft zich over de scooterrijder ontfermd.



De man liep onder meer een hoofdwond op. Het windscherm van de scooter is door de klap gebroken.