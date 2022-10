Een brand die maandagavond woedde in het pand van welzijnsinstelling De Smeltkroes aan het Pieter Posmapad in Rijswijk, is waarschijnlijk ontstaan doordat er vuurwerk naar binnen is gegooid.

Om even voor negen uur kreeg de Veiligheidsregio Haaglanden een melding van een 'buitenbrand'. Brandweereenheden van de kazernes Laak, Rijswijk en Leidschenveen werden met spoed opgeroepen. Bij aankomst bleek dat er brand woedde tegen de gevel van het pand. Het vuur was echter snel onder controle. Hoewel het gebouw niet is uitgebrand, is er wel behoorlijk wat schade.

"Maar de brand woedde aan de achterkant, in het gedeelte dat leegstond. We hebben er dus gelukkig weinig last van", vertelt een woordvoerder van Fonteynenburg, die samen met het Leger des Heils gebruiker is van het pand. "De activiteiten kunnen dan ook gewoon doorgaan. We laten ons niet kisten door dit soort vervelende zaken."

Vuurwerkbom

Calamiteitenwebsite Regio15 meldt dat op beelden te zien is dat jongeren een vuurwerkbom tegen het pand tot ontploffing brengen, waarna een enorme vuurzee ontstaat. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio kan dat echter niet bevestigen. "We vermoeden dat er vuurwerk naar binnen is gegooid", zegt hij. "Dat verklaart ook de enorme knal die te horen was. Maar zeker weten doen we het niet, dat zal uit onderzoek van de politie moeten blijken."

De woordvoerder van Fonteynenburg benadrukt dat de De Smeltkroes is gevestigd op een mooie locatie aan een parkje, uit het zicht. "Dat trekt dus wel eens rotzooi aan. Al hebben we er gelukkig niet veel last van. We beschouwen dit dan ook als een incident."

In het pand worden op werkdagen verschillende activiteiten georganiseerd door Fonteynenburg in samenwerking met het Leger der Heils. Daarnaast is er ook een aanbod van educatie en sociale en praktische hulp.