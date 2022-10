Op de Ingenhouszstraat in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een zwaargewonde man van Poolse afkomst aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen.

De politie kreeg omstreeks 00.15 uur de melding dat er op de kruising van de Ingenhouszstraat en de Drebbelstraat een gewonde man op straat lag. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die iets gezien of gehoord hebben wordt gevraagd zich te melden. Ook camerabeelden kunnen het onderzoek helpen. Tips zijn welkom via telefoonnummer 0800-6070. Anoniem kan ook: 0800-7000.

