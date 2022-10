Aan het Anna Blamanplein in Den Haag is maandagavond een geparkeerde auto afgebrand. Het ging om een elektrisch voertuig van AV 070 (aanvullend vervoer).

Volgens calamiteitenwebsite Regio15 zagen omstanders dat rond kwart over elf vuurwerk in of bij het voertuig gegooid werd. Korte tijd later brak er brand uit in de wagen. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet meer voorkomen dat het vuur de auto volledig verwoeste.

Door de brand sloeg de claxon van het voertuig op hol. De brandweer heeft de toeter die voor veel ergernis zorgde, na enige tijd uit weten te schakelen door de accu van het voertuig los te koppelen.

Nadat men de brand had geblust, is een berger met een waterdompelcontainer ter plaatse gekomen. Met dit voertuig kan een uitgebrande elektrische auto op veilige wijze vervoerd worden. Op het depot van de berger zal het voertuig uiteindelijk volledig onder water gedompeld worden om eventuele (her)ontbranding van het batterijpakket te voorkomen.