Een keukenbrandje groeide in de nacht van maandag op dinsdag uit tot een vernietigende brand die een portiekwoning aan de Weesperstraat in Den Haag in de as legde. Twee personen raakten lichtgewond, een kat overleefde de vuurzee niet.

De brand begon rond half twee 's nachts in de keuken van de portiekwoning. Volgens een woordvoerder van de brandweer vatte een frituurpan vlam en breidde het vuur zich snel uit. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit de woning. De woningen in het portiek zijn ontruimd. Rond kwart voor drie was het vuur geblust en kon de brandweer beginnen met het ventileren van de naastgelegen woningen. Twee personen raakten lichtgewond door het inademen van rook. Ook liepen ze brandwonden op, waarschijnlijk bij een poging het vuur te blussen. Zij zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De woning brandde grotendeels uit. De bewoners worden door stichting Salvage geholpen met de verdere afhandeling van de schade.

Het personeel van netbeheerder Stedin heeft gekeken of de elektriciteit weer gemaakt kon worden. Dat bleek niet mogelijk waardoor alle bewoners vannacht elders moesten slapen. Overigens werd er bij de nacontrole nog een kat gevonden op het brandadres; het diertje heeft het helaas niet gered. Voor de brandweer was het nog een hele klus om bij het vuur te komen. Veel straten liggen op dit moment open in deze wijk die al parkeerproblemen kent. "De vol geparkeerde eenrichtingverkeersstraten waren voor de grote brandweerauto's een pittige hindernis", aldus een brandweerwoordvoerder. Om zeker te zijn van voldoende bluswater, zijn daarom extra tankauto's opgeroepen.