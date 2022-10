Leerlingen van Haagse basisscholen hebben maandag het boek De schoen van tien miljoen ontvangen. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de duizenden kinderen die het niet breed hebben.

In Den Haag wonen tenminste 20.000 kinderen die opgroeien in armoede. Tijdens Wereldarmoededag op 17 oktober vragen de gemeente Den Haag, SchuldenlabNL, Schuldenlab070, Leergeld Den Haag en ROSE stories aandacht hiervoor. Mede voor deze kinderen is het boek De schoen van tien miljoen geschreven, geïnspireerd op gesprekken met Haagse gezinnen.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en Mariëlle Vavier, wethouder Armoede, Inclusie en Volksgezondheid van de gemeente Den Haag, lazen voor uit het boek voor de kinderen van groep 4 op de De la Reyschool. Na afloop kregen alle kinderen een exemplaar.

Het samenwerkingscollectief wil met dit boek het gesprek rondom het actuele thema armoede binnen basisscholen, families en de samenleving stimuleren. Daarom krijgt elke Haagse basisschool tien exemplaren van het boek cadeau.

Voor De schoen van tien miljoen klommen tien gerenommeerde auteurs in de pen. Naar aanleiding van gesprekken met Haagse gezinnen maakten schrijvers, onder wie Anna Woltz, Annet Schaap en Gideon Samson, hun eigen interpretatie van armoede.