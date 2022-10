De binnenstad van Den Haag licht donderdag 3 november op door de Tweede Haagse Fietslichtjesparade. Een stoet van fietsers rijdt door het centrum op versierde tweewielers. Het doel is om samen licht te brengen in donkere tijden en aandacht te besteden aan goede fietsverlichting in de donkere wintermaanden.

Om 17.00 uur verzamelen deelnemers in de Wagenstraat. De stoet gaat van de Wagenstraat via station Hollands Spoor, via de Hofvijver en het Lange Voorhout naar het centrum van Den Haag. Bij Paleis Noordeinde wordt gestopt voor warme chocolademelk. Deelnemers moeten hiervoor wel hun eigen mok of beker mee van huis nemen.

Wie geen inspiratie heeft voor de versiering van de fiets kan voor de tocht terecht bij de workshop Pimp your bike in diezelfde straat. De deelnemer met de mooist versierde fiets wint een gratis fiets. Het is de tweede keer dat de Haagse Fietslichtjesparade wordt georganiseerd. Het initiatief komt van Marcel Kleizen, de eerste Haagse fietsburgemeester. Hij is inmiddels opgevolgd door Remco de Rijk.