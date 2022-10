Een veertienjarige jongen uit Delft is zondagmiddag zwaargewond geraakt na een steekpartij op de Honselersdijkstraat in Den Haag. De politie heeft 's avonds een vijftienjarige Hagenaar aangehouden in verband met de steekpartij.

De melding van de steekpartij kwam om 13.45 uur binnen bij de politie. Verschillende hulpdiensten kwamen met spoed naar de locatie. Naast de politie kwamen ook twee ambulances naar de Honselersdijkstraat. Een opgeroepen traumahelikopter kwam uiteindelijk niet naar het incident. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Het veertienjarige slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht. Eén van hen, een vijftienjarige jongen uit Den Haag, werd later op de avond aangehouden. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Verhuizen is een bijzonder vak waar veel emoties bij komen kijken: ‘Sommigen zijn verdrietig en boos’

Daarnaast is de politie nog op zoek naar twee verdachten van vermoedelijk zestien jaar oud. Eén van hen droeg een gele jas en een tas van Louis Vuitton, de ander hulde zich in een donkerblauwe jas/trui. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de steekpartij en de politie roept getuigen dan ook op om contact op te nemen.