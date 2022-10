Het arrestatieteam van de politie is maandagmiddag een woning binnengevallen aan de Zuidwal in Den Haag. Een verwarde bewoner werd aangehouden omdat hij mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen was. Even werd gevreesd voor een explosieve situatie.

Op welke wijze de man precies een gevaar vormde is niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat de persoon zich met een brandbare vloeistof had overgoten, waardoor de brandweer ook naar het wooncomplex werd gestuurd om hem eventueel af te spoelen. Ook zou hij met een mes gedreigd hebben richting de hulpdiensten.

Buren hoorden juist dat er sprake was van een opengedraaide gaskraan. "Vreselijk", zegt een van de buren. "Ik heb mijn zoon gebeld en zei dat ik bang was, er stond zoveel politie in de straat." Volgens haar wonen er vooral ouderen in het complex op de hoek van de Zuidwal en de Glasblazerslaan en maakte de situatie diepe indruk op hen. "Mijn bovenbuurvrouw was ook bang. We zijn maar bij elkaar gaan zitten." Ook andere bewoners vroegen zich af wat zich nu precies afspeelde in de bewuste woning in hun complex.

Meerdere woningen aan de Zuidwal werden uit voorzorg ontruimd. Bij de inval was een luide knal te horen. Enige tijd later kwam het arrestatieteam weer naar buiten met stormrammen en een hond. Kort daarna werd de bewoner ontkleed en geboeid de woning uit geleid. Hij is op een brancard met de ambulance meegegaan.

Daarna ging het Explosieventeam van de politie naar binnen om te controleren of er geen gevaar meer was. De politie kan nog niet zeggen waar de man precies van verdacht wordt.