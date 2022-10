Feest voor negentien deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met postcode 2552 AZ in Den Haag. Zij wonnen gezamenlijk 1 miljoen euro. De gelukkige winnaars kregen die boodschap afgelopen weekend van Postcode Loterij-ambassadeur Martijn Krabbé die hen verraste met de cheques.

De negentien deelnemers die meespelen met de winnende postcode verdelen met elkaar het bedrag van 1 miljoen euro. Zij winnen bedragen van 43.478 euro tot 86.956 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen in de Postcode Loterij.

Miriam speelt mee met twee loten en won 86.956 euro. ,,Ik heb een paar maanden geleden drie herseninfarcten en een hartstilstand gehad. Ik ga hier iets heel moois van doen. Businessclass naar Amerika en een mooie nieuwe badkamer”, zo reageerde zij blij.

Cindy is de gelukkige winnaar van 43.478 euro: ,,Ik ben sinds een jaar samen met mijn jeugdliefde. We krijgen maandag de sleutel van ons nieuwe huurhuis. Kunnen we samen een nieuwe start maken. Dit gaan we gebruiken voor de vloer.”

Deelnemers in de regio die niet in de prijzen zijn gevallen hoeven niet te treuren, want volgende week is er weer 1 miljoen te verdelen. Bovendien valt op 1 januari 2023 ergens in Nederland de hoogste PostcodeKanjer ooit van 58,9 miljoen euro.