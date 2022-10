Bij een steekpartij in de Honselersdijkstraat, vlak bij het centrum van Den Haag, is zondagmiddag een minderjarig persoon gewond geraakt. De dader is voortvluchtig, laat de politie weten.

Even voor twee uur zondagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd. In de Honselersdijkstraat was een steekpartij geweest. Naast de politie kwamen onder meer twee ambulances naar de straat toe. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Die is uiteindelijk niet ter plaatse geweest.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan niet meer zeggen over de leeftijd of het geslacht van het slachtoffer.