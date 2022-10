De omgeving van de Johan de Wittlaan, waaronder de Adriaan Goekooplaan bij het Catshuis, werd door agenten afgezet. Het ging om het stuk tussen de Adriaan Goekooplaan en de Scheveningseweg en de Johan de Wittlaan.

Niemand mocht het gebied in en er waren veel agenten aanwezig. De politie kon nog niet veel over de kwestie zeggen. "Het ging om een verdachte situatie", meldt een woordvoerder. Maar de dreiging zou geen betrekking hebben op het Catshuis zelf.

Naast meerdere politie-eenheden waren ook de brandweer en de Teamleider Explosieven en Veiligheid van de politie aanwezig. 'De politie deed onderzoek met een speurhond bij een geparkeerde auto met een buitenlandse kentekenplaat in de Adriaan Goekooplaan', meldt calamiteitensite Regio15.

Even na 15.30 uur werd de afzetting opgeheven. De politie liet daarna weten dat het om loos alarm bleek te gaan en wil verder niets over de kwestie kwijt. 'Wij doen verder onderzoek en kunnen daarom geen nadere mededelingen doen over de melding.'

Door de vele afzettingen moesten weggebruikers omrijden, ook trams en bussen moesten een andere route kiezen. Vervoerder HTM meldde 'op last van bevoegd gezag' dat bus 28 bij het Statenplein, in de buurt van het Catshuis, omrijdt.