In een kelder van een woning in de Haviklaan in Den Haag is zaterdag brand uitgebroken.

De brand was ontstaan in een elektrische installatie. De brandweer heeft meerdere blusvoertuigen ingezet omdat de rook zich door een groot deel van de woning verspreidde. Twee woningen zijn uit voorzorg ontruimd. 'De bewoners hebben de brand zelf ontdekt en ons gebeld. Zij konden de woning zelfstandig verlaten', meldt brandweer.



De vlammen waren snel geblust. Niemand is bij de brand gewond geraakt. Stichting Salvage helpt de getroffenen bij de afhandeling van de schade.

