Basisscholen in Den Haag hebben de afgelopen tijd massaal elektronisch afval ingezameld. In totaal werden met behulp van buurtbewoners liefst 8690 oude elektrische apparaten opgehaald. De actie stond in het teken van de E-waste Race Den Haag.

De grootste inzamelaar van alle scholen was basisschool OBS Max Velthuijs, die goed was voor 1316 ingezamelde apparaten. Om die reden kwam wethouder Arjen Kapteijns donderdag een prijs overhandigen aan de leerlingen van de school.

"Er valt nog een wereld te winnen op het gebied van e-waste inzameling", zei Kapteijns donderdag bij de prijsuitreiking. "De helft van het Nederlandse e-waste wordt niet ingezameld. Oude laptops of kapotte keukenmachines belanden vaak op zolder of in een gangkast. Zonde! Want er zitten waardevolle en herbruikbare materialen in onze e-waste die een tweede leven verdienen. De E-waste Race vergroot het bewustzijn over het belang van recycling en hergebruik. Alle deelnemers hebben echt een verschil gemaakt. Fantastisch."

Aan de actie deden negen basisscholen mee in Den Haag. De actie is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Natuur- en Milieueducatie en Stadsboerderijen Den Haag. Samen zorgen zij ervoor dat ingezamelde e-waste bij recyclers terecht komt.