Spelende kinderen hebben deze week een mes van 60 centimeter lang gevonden in Den Haag, waarna ze de politie hebben gebeld. Die was heel blij met de melding en kwam direct naar de locatie toe.

Waar de vondst precies werd gedaan en wie de eigenaar van het mes is, is nog niet bekend. "Van de week werden collega's gestuurd naar een prullenbak waar een mes in zou liggen", meldt de Politie Beresteinlaan op Instagram. "Spelende kinderen hadden onderstaand mes aangetroffen in een prullenbak."



Hoewel de eigenaar niet in de buurt was, was de politie opgetogen over de melding. "Heel blij dat de kinderen besloten hadden de politie te bellen! Mes hebben wij natuurlijk meegenomen en wordt op de gebruikelijke wijze vernietigd."