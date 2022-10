De Gemeente Den Haag heeft voor de winter weer een permanente opvanglocatie voor 120 daklozen gerealiseerd, in het voormalige HagaZiekenhuis aan de Sportlaan. Dat was ook de afspraak in het nieuwe coalitieakkoord en is volgens wethouder Mariëlle Vavier in totaal meer dan voorgaande jaren.

De voorzieningen voor dak- en thuislozen zijn aan de Sportlaan van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023 geopend. "Door dit aanbod, dat in totaal groter is dan voorgaande jaren, dragen we bij aan mentale rust en herstel bij deze groep, vaak kwetsbare, dak- en thuisloze mensen tijdens de winterperiode", zegt Vavier.

De wooncrisis pakken we aan maar die is nog niet snel opgelost

De nieuwe wethouder van armoedebestrijding stelt dat 'een dak boven je hoofd' een mensenrecht en een belangrijke voorwaarde is om mee te doen in de samenleving. "Maar er is een groot woningtekort en het aantal mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats is daardoor enorm gestegen. De wooncrisis pakken we aan maar die is nog niet snel opgelost. Daarom ben ik blij dat we deze groep tijdens de wintermaanden kunnen opvangen en tegelijk samen met hen kunnen zoeken naar duurzame oplossingen."

De winteropvang in Den Haag is beschikbaar voor dak- en thuisloze mensen die een binding met de regio Den Haag hebben. Ook zijn kwetsbare dakloze mensen uit EU-lidstaten met een zorgvraag of ter overbrugging naar onderdak elders welkom aan de Sportlaan. Daarnaast wordt er per 1 november nog een locatie geopend voor de winterkouderegeling.

De locaties voor deze winter zijn nog niet de structurele voorzieningen waarover in het nieuwe collegeakkoord afspraken zijn gemaakt. 'Daar wordt nog naar gezocht maar voor deze winter is er geen onzekerheid rondom de opvang van kwetsbare dakloze mensen', aldus de gemeente Den Haag.