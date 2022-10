Veel bewoners in Den Haag zijn ontevreden met hun woning. Dat blijkt uit het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het aantal huishoudens dat wil verhuizen maar geen woning kan vinden, is hier vorig jaar meer dan verdubbeld en steeg van 12.600 naar 28.400.

Dit geldt ook voor mensen waarbij de nood om te verhuizen hoog is, zoals een groeiend aantal thuiswonende jongeren die geen start op de woningmarkt kunnen maken of ouderen die niet kunnen doorstromen naar een kleinere woning. De resultaten uit het Woon Onderzoek Nederland laten zien dat de druk op het betaalbare woonsegment de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

Niet alleen de prijzen van koop- en huurwoningen namen flink toe, maar ook moeten mensen langer wachten op een sociale woning. De particuliere huursector is dan ook steeds vaker de enige uitwijkmogelijkheid voor starters en gezinnen die niet in de sociale sector terecht kunnen of geen huis kunnen kopen.

Verder laat het onderzoek zien dat het aantal tijdelijke huurcontracten fors gestegen is. Inmiddels heeft een op de vijf huurders een tijdelijk contract. "Inwoners maken zich zorgen of zij, of hun kinderen en kleinkinderen, in Den Haag kunnen blijven wonen. Dat die zorg terecht is blijkt weer uit dit onderzoek", zegt de Haagse wethouder Martijn Balster. "De ingezette koers om veel meer betaalbare huurwoningen te bouwen, speculatie met woningen door beleggers tegen te gaan en in te zetten op huurprijsregulering is dus meer dan nodig", benadrukt hij.

"Er is veel werk aan de winkel, niet alleen door het versneld bouwen van betaalbare woningen maar ook door keihard in te zetten op betaalbare en goede woningen in de bestaande woningvoorraad met redelijke huurprijzen en voldoende doorstroommogelijkheden." Hij gaat het beleid daarom nog verder aanscherpen. Zo moet 80 procent van de nieuwbouwwoningen straks betaalbaar zijn.