Liefhebbers hebben er even op moeten wachten, maar de opening van de gloednieuwe Legowinkel in het centrum van Den Haag is aanstaande. Op donderdag 27 oktober worden de deuren geopend aan de Spuistraat 11 in Den Haag.

Eerder dit jaar kondigde LEGO al aan met een nieuwe vestiging in het centrum te komen. De winkel zou 'deze zomer' zijn deuren openen. Deze maand is het zover. En de winkel wordt op z'n Haags geopend: om de nieuwe winkel feestelijk in te luiden komt wordt een Haagse LEGO ooievaar onthuld. De ooievaar 'landt' op 27 oktober in de nieuwe Legowinkel, die als vierde fysieke winkel van het merk zijn deuren opent. Vanaf 10.00 uur is het grote publiek welkom. Zo heeft de nieuwe vestiging een eigen 'Kies & Bouw'-wand, waar klanten specifieke onderdelen kunnen uitzoeken.

Ook is er een 'bouw een minifiguur'-toren, waar bezoekers accesoires kunnen combineren om een eigen minifiguur op te zetten. Ook is er de mogelijkheid voor een VIP-lidmaatschap voor onder meer exclusieve cadeaus en dubbele punten evenementen. "De nieuwe Legowinkel in Den Haag zal bouwers van alle leeftijden inspireren dankzij eindeloze speelmogelijkheden en een spannende ontdekkingsreis in de Legowereld", zegt manager Scott Roseman. "We zijn verheugd om het nieuwe LEGO store te onthullen met innovatieve speelervaringen en een bestemming voor productlanceringen, evenementen en een hub voor onze LEGO fans."