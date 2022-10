De traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp komen weer een stapje dichterbij. De provincie Zuid-Holland is van plan om de organisatoren een natuurvergunning te geven. De houtstapels op het Haagse strand werden vier jaar geleden voor het laatst in brand gestoken om het nieuwe jaar in te luiden.

De gemeente Den Haag gaf de organisatoren in de twee Haagse buurten eind september een evenementenvergunning. Dat betekent dat hun plannen voor de veiligheid van bezoekers en omwonenden zijn goedgekeurd. Om de vreugdevuren door te kunnen laten gaan, hebben de organisatoren ook een natuurvergunning van de provincie nodig. Duindorp en Scheveningen liggen beide naast een beschermd Natura 2000-gebied. Bij Duindorp gaat het om het Westduinpark en Wapendal, bij Scheveningen om Meijendel en Berkheide. Door de rook van het vreugdevuur kan daar stikstof terechtkomen. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft voor de provincie uitgerekend dat de natuurgebieden 'niet worden aangetast' door de stikstofuitstoot van de vreugdevuren. Lees ook deze premium artikelen van onze partner Beruchtste pollers van Nederland lijken na bijna 50 aanrijdingen hun langste tijd te hebben gehad

Inwoners Wassenaar betalen 20 procent meer ozb maar komen niet in opstand De natuurvergunningen voor Scheveningen en Duindorp zijn nog niet definitief, ze liggen nog ter inzage bij de provincie. Tot begin november kunnen mensen en organisaties bezwaar maken. Daarna beslist de provincie of de vergunningen definitief worden verstrekt. Zonder die toestemming kunnen de vreugdevuren niet doorgaan. De organisatoren van de vreugdevuren hebben ook een watervergunning nodig. Het hoogheemraadschap Delfland laat weten dat het nog bezig is met de beoordeling van de vergunningaanvragen. Ook moet de gemeente Den Haag nog een milieu-ontheffing geven. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag