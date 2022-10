De politie is donderdagmiddag uitgerukt naar de Alexanderstraat in Den Haag vanwege een verdacht pakketje. De straat was korte tijd afgezet om onderzoek te doen naar een schoenendoos, die voor het gebouw van Saudi Arabian Cultural Mission lag.

Na kort onderzoek op de stoep van de straat, die tussen de Mauritskade en de Javastraat loopt, werden er geen explosieven aangetroffen in de schoenendoos. Hierna werd de afzetting opgeheven.

