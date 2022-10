Weet jij hoe je het best een blinde of slechtziende treinreiziger kan helpen? Niet iedereen weet hoe je een blind of slechtziend persoon kan helpen. Tijdens de campagne 'Oog voor een ander' krijgen treinreizigers daarom speciale tips.

Op Den Haag Centraal geven ervaringsdeskundigen op 14 oktober een uitleg aan medereizigers over de aandachtspunten die voor ziende reizigers van belang kunnen zijn in het samen reizen met mensen die blind of slechtziend zijn. Om zelf te ervaren hoe het is om slechtziend te reizen kunnen belangstellenden een route lopen met een simulatiebril en witte taststok. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Lees ook dit premiumartikel van onze partner Op het veen blijft Richard de Mos de held, op het zand zien ze hem echt niet meer zitten

