Marjolein Hartman heeft 25.000 euro gedoneerd aan de KNRM Scheveningen. Het geld komt van de opbrengsten van haar boek 'Rauw'

De zoon van Marjolein Hartman (47) was een van de vijf surfers die op 11 mei 2020 stikten in metershoog zeeschuim in Scheveningen. In een genadeloos, eerlijk boek beschreef ze zijn leven en de pijn van het verlies. De opbrengsten van het boek, 25.000 euro, heeft ze gedoneerd aan de KNRM Scheveningen.



Hartman kwam bij de KNRM langs samen met presentator Jaap Jongbloed om opnames te maken voor het televisieprogramma 'Het mooiste meisje van de klas'. 'Na afloop mocht de bemanning een geweldig mooie cheque voor ons station in ontvangst nemen. Heel erg bedankt', schrijft de KNRM op Instagram.