De gemeente Leidschendam-Voorburg is klaar met de overlast door plaagdieren zoals ratten, muizen en meeuwen. Een voederverbod voor alle dieren dat op 1 november ingaat moet dit gaan voorkomen.

Dat Leidschendam-Voorburg net als veel stedelijke gebieden kampt met een rattenprobleem, mag geen geheim meer heten. Een filmpje dat deze zomer rondging ligt bij velen nog vers in het geheugen. Daarop is te zien dat een rat rondloopt tussen de sla bij een Grieks restaurant in de Mall of the Netherlands. Eerder klaagden omwonenden van de Mall ook al over overlast door ratten.

De maatregel om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen lag al sinds maart klaar, maar kan nu pas ingaan omdat hij moest worden opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Daarmee wordt het voeren van dieren officieel verboden in de openbare ruimte.

'Inwoners bedoelen het goed als zij dieren zoals eenden voeren; het is leuk, ze willen hen helpen en geen voedsel verspillen', beaamt ook wethouder openbare ruimte Marcel Belt. Toch is het voeren van dieren niet zo onschuldig als het lijkt. 'Brood- en andere etensresten die achterblijven trekken ratten, muizen, meeuwen of andere plaagdieren aan. Daarnaast zijn het zout en de olie in het brood helemaal niet goed voor de gezondheid van dieren. De etensresten die in de vijver of sloot terechtkomen vervuilen ook het water.'

Ook vraagt de gemeente inwoners geen etensresten te laten slingeren, maar weg te gooien in gft-bakken. Degenen die liever geen eten weggooien, kunnen restjes ook inleveren om er compost van te laten maken.

Wanneer mensen er vanaf 1 november tóch op uit trekken om dieren te voeren, kunnen zij een boete van honderd euro verwachten. Verschillende gemeenten hebben al langer een voederverbod. In bepaalde delen van Den Haag kan de boete zelfs oplopen tot 140 euro.