Bij een steekpartij op de Vaillantlaan in Den Haag is woensdagmiddag iemand gewond geraakt. Ambulancemedewerkers hebben zich over het slachtoffer ontfermd. Agenten hielden ter plaatse een verdachte aan.

De melding van de steekpartij kwam iets na 17.30 uur binnen bij de politie. Meerdere hulpdiensten, waaronder de ambulancedienst en twee eenheden van de politie gingen ter plaatse. Het incident trok veel bekijks van voorbijgangers. De politie heeft het gebied rondom de bakkerij afgezet met lint. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is door de politie meegenomen naar het bureau.

