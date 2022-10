Bij het ROC Mondriaan in Den Haag verdient geen enkel fulltime werkend personeelslid over dit jaar minder dan 2300 euro bruto bij een volledige baan.

De school schaft namelijk met terugwerkende kracht de laagste twee salarisschalen af wegens het stijgen van de kosten voor levensonderhoud. Dat bevestigt beleidsmedewerker en lid van de ondernemingsraad Kees Steenkamer na een bericht van het Onderwijsblad op de site van onderwijsbond AOb.

Hij hoopt dat de maatregel ook volgend jaar wordt voortgezet. Met name facilitair personeel in de laagste salarisschalen is er nu bij gebaat, zoals schoonmakers en conciërges. Het kan de zeventig medewerkers in kwestie wel bijna 300 euro bruto in de maand schelen.

Het ROC heeft circa 2400 medewerkers. Zij krijgen 'ter ondersteuning en waardering' ook nog allemaal eenmalig 250 euro netto uitgekeerd.

Aan de leerlingen wordt eveneens gedacht: er is nu een proef met een gratis schoolontbijt.