Een nepbezorger heeft een 29-jarige vrouw in Den Haag de stuipen op het lijf gejaagd. Gehuld in een jas van DHL doet hij alsof hij een pakketje aflevert, maar zodra het slachtoffer de deur opent, gaat het mis. Ze wordt hardhandig omver geduwd en krijgt een mes richting haar gezicht. De nepbezorger en een medeverdachte slaan op de vlucht als haar visite hard begint te gillen.

De overval vindt plaats in het appartementencomplex 'The Y' vlakbij station Den Haag HS. Als de nepbezorger aanbelt en voor haar deur verschijnt, kijkt de vrouw door het kijkgaatje. Ze zien een jas van DHL en hij heeft een doos in zijn handen. Toevallig had ze ook wat besteld, dus de vrouw denkt dat het haar pakketje is.

Maar als ze de deur opent, wordt ze direct vastgegrepen en de gang in geduwd. "De man heeft een mes bij zich en daarmee maakt hij stekende bewegingen in de richting van haar gezicht", zegt politiewoordvoerder Dick Goijert in opsporingsprogramma Team West.

De vrouw verweert zich en slaat het af, maar raakt dan gewond aan haar hand. "Daarna valt ze achterover en dan ziet ze nog een tweede man, die ook in de gang is komen staan", zegt Goijert. "De visite die aanwezig was in de woning heeft heel veel zien gebeuren. Ze begonnen hard te gillen en te schreeuwen. Dat hadden de overvallers waarschijnlijk niet verwacht, waarna ze zijn weggerend", aldus de politiewoordvoerder.

Gerichte actie

De politie vermoedt dat het om een gerichte actie gaat. "Voor zover wij hebben kunnen onderzoeken hebben de twee mannen nergens anders aangebeld en zijn ze direct naar deze woning toegegaan." De 29-jarige vrouw weet ook niet waarom juist zij is uitgekozen. "Ze heeft geen waardevolle spullen en ook met niemand ruzie. Dat maakt haar juist ook zo bang." Mensen die meer informatie denken te hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.