Bij elkaar opgeteld zijn er tussen 2018 en 2020 ruim 25.000 konijnen gedood in Zuid-Hollandse Natura 2000 gebieden, waar onder meer duingebied Meijendel onder valt.

De Partij voor de Dieren wil van het provinciebestuur van Zuid-Holland dat dat met maatregelen komt om konijnen beter te beschermen. Ook zouden de ontheffingen voor het doden van konijnen moeten worden ingetrokken. Volgens de partij is er een zorgwekkende afname van de konijnenpopulatie en laat de provincie nog steeds duizenden konijnen afschieten.



'Het is onbestaanbaar', schrijft de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen. 'Er zijn hard konijnen in de duinen nodig voor begrazing en tegelijkertijd laat de provincie duizenden konijnen per jaar in en rond de duingebieden afschieten. Konijnen zijn van groot belang voor de instandhouding van het gebied. We willen dat de ontheffingen worden ingetrokken en de konijnen beter worden beschermd.'

In analyses van Natura 2000 gebieden Voornes Duin, Duinen Goeree en Kwade Hoek, Meijendel, Berkheide en Kennemerland-Zuid blijkt dat er een tekort is aan konijnen in de duinen. 'Tegelijkertijd worden volgens de jaarverslagen van de FBE Zuid-Holland in de duinwildbeheereenheden tussen 2018 en 2020 bij elkaar opgeteld ruim 25.000 konijnen gedood', meldt de PvdD. 'Ook staan konijnen op de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren 2020, als zijnde 'gevoelig'. Dit betekent dat de populatie sterk tot zeer sterk is afgenomen, maar nog wel algemeen voorkomt.'



De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur en wil weten waarom de dieren nog steeds mogen worden afgeschoten.