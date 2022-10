Hulpdiensten hebben maandagavond een man buiten bewustzijn gevonden in de Hildebrandstraat in Den Haag. De politie heeft even later in de omgeving een verdachte aangehouden voor zware mishandeling.

De melding van het slachtoffer kwam omstreeks 20.00 uur binnen bij de meldkamer. Toen de ambulancedienst naar de Hildebrandstraat ging, vonden hulpverleners een bewusteloze man, zegt een woordvoerder van de politie. Niet veel later hebben agenten een verdachte aangehouden, eveneens een man. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op Twitter laat de politie weten onderzoek te doen naar een 'zware mishandeling'. Het slachtoffer werd met 'ernstig letsel aangetroffen', klinkt het vanuit de politie, die getuigen oproept om contact op te nemen. Meer informatie over de zware mishandeling heeft de politie nog niet. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.

