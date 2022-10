Op verschillende tramtrajecten in Den Haag rijden vanaf maandag minder trams. Het gaat om de lijnen 1, 2 en 6. Lijn 34 rijdt sinds 12 september al minder vaak in de spits.

De HTM is genoodzaakt om het aantal ritten in te perken vanwege onder andere het hoge ziekteverzuim van het personeel. Ook zijn er werkzaamheden in de stad die ervoor zorgen dat op bepaalde tramlijnen meer trambestuurders nodig zijn.

De aanpassingen in onze dienstregeling zijn als volgt:

Vanaf 12 september

Tram 34 rijdt minder vaak in de spitsuren.

Vanaf 10 oktober

Tram 1

Op werkdagen gaat de frequentie van 6 naar 5 keer per uur en in de avond na 21.00 uur van 4 naar 3 keer per uur.

Op zaterdag overdag van 6 naar 5 keer per uur en in de avond na 21.00 uur van 4 naar 3 keer per uur.

Op zondag in de ochtend voor 10.00 uur en de avond na 21.00 uur van 4 naar 3 keer per uur en overdag van 6 naar 5 keer per uur.

Tram 6

Op werkdagen gaat de frequentie van 6 naar 5 keer per uur.

Op zaterdag overdag van 7 naar 6 keer per uur en in de avond na 21.00 uur van 4 naar 3 keer per uur.

Op zondag in de ochtend voor 10.00 uur en de avond na 21.00 uur van 5 naar 4 keer per uur en overdag van 6 naar 5 keer per uur.

Tram 12

Op werkdagen tijdens de spitsen van 5 naar 4 keer per uur.

Tram 34

De vertrektijden wijzigen. De tram rijdt minder tijdens de spitsuren.