Het Mauritshuis is al benoemd tot het beste museum van Nederland, maar maakt ook kans om het beste museum van de wereld te worden.

Het museum dingt mee met de Remarkable Venue Awards (RVA's) van Tiqets. Om te winnen neemt het Mauritshuis het onder meer op tegen het Louvre in Abu Dhabi en Casa-Museu Salvador Dalí. Ook Escher in het Paleis strijdt om een titel: die van 'Best Hidden Gem'.



Om verkozen te worden tot 's werelds beste heeft het museum stemmen nodig. 'Help het Mauritshuis en andere Nederlandse musea en attracties aan de overwinning door te stemmen', roept de organisatie op.



Stemmers maken kans op een jaar lang elke maand twee toegangstickets voor een museum of attractie naar keuze. Stemmen kan tot 18 oktober.