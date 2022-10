Nu de hete dagen weer voorbij zijn en de strandgangers vertrokken mogen honden het strand weer op. Dit brengt een hoop plezier, maar soms ook een boel zorgen met zich mee. Dierenambulance Den Haag heeft tips voor mensen die met hun hond naar het strand gaan.

Honden mogen vanaf deze maand weer het Scheveningse strand op. Ook in Wassenaar en langs de Westlandse kust mogen de viervoeters weer overal genieten van de zee en het zand. Maar een loslopende hond verlies je zo uit het oog, waarschuwt de dierenambulance. De organisatie komt daarom met een paar tips voor vermiste honden.

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar de eerste tip is om vooral niet in paniek te raken. "Negen van de tien keer blijft een hond in de buurt en wordt-ie ook al snel gevonden", meldt de Dierenambulance. "Maar soms gebeurt het dat een buurtbewoner of een oplettende wandelaar de hond alleen ziet lopen, en deze aanlijnt of binnenhaalt. Dan kun je buiten zoeken wat je wilt, maar vinden doe je hem of haar niet."

Als je de hond na 10 minuten nog niet gevonden heb, kun je het best de Dierenambulance bellen. "Mensen die een hond vinden, bellen vaak gelijk naar ons. Zeker als de hond geen penning draagt met een telefoonnummer. Ze lopen vaak nog een rondje met de hond of blijven staan wachten om te zien er iemand loopt die zoekt, maar als ze geen baasje zien, zijn wij meestal de eerste die gebeld worden."

De dierenambulance noteert dan om wat voor hond het gaat en houdt vermissingen bij op een lijst. "Zodat we, zodra we een vermissing binnenkrijgen, kunnen aangeven dat er een soortgelijke hond gezien is. Als er een match is, kan de eigenaar de hond daar dan ophalen. We zijn in dat geval de tussenpersoon en zo is een hond snel weer thuis."