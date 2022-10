Zaterdagavond hebben er in korte tijd twee branden gewoed in Den Haag. Eerst vond er een brand plaats in een wasserette aan de Vlierboomstraat, ruim een uur later stond verderop in de wijk een geparkeerde auto in brand op de Kamperfoeliestraat.

Bij de brand in de wasserette en stomerij kwam veel rook vrij, waarna brandweer en politie direct ter plaatse kwamen. De omliggende woningen werden korte tijd ontruimd om slachtoffers met rookinhalatieproblemen te voorkomen. De brandweer had de brand snel onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De eigenaar liet de voordeur afsluiten en zal binnenkort beginnen met het herstel van de wasserij. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Lees ook dit premiumartikel van onze partner Man (19) meldt zich bij politie na aanrijding waarbij Naoufel (6) zwaargewond raakte

Zeker 113.000 euro aan directe donaties en giften in natura: hier draait corruptiezaak Richard de Mos om