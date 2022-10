ADO Den Haag verloor weliswaar, maar toch konden de speelsters op een bijzondere dag terugkijken. De ploeg van Sjaak Polak speelde namelijk tegen de Oranje Leeuwinnen.

Dat ADO Den Haag het vrijdagavond in Zeist tegen het Nederlands vrouwenelftal mocht opnemen, heeft het aan Zambia te danken. De Afrikanen zouden de oorspronkelijke tegenstander van de Oranjevrouwen in Breda zijn. Maar door visaproblemen kwam Zambia nooit in Nederland aan.

Ook Feyenoord was uitgenodigd voor deze 'trainingsactiviteit', waarbij de drie elftallen elk 45 minuten tegen elkaar voetbalden. ADO verloor met 3-0 van de Oranjevrouwen en ook Feyenoord bleek te sterk: 1-0.

"Maar het was wel hartstikke leuk om mee te maken", zegt Wiëlle Douma. "Wie wil dit nu niet! Ik heb nooit in een vertegenwoordigend elftal gespeeld, dus dit was het dichtst bij dat ik voorlopig kwam. Natuurlijk heb ik ook die droom, maar nu weet ik naar welk niveau ik toe moet."

Voor ADO, dat Barbara Lorsheyd van Oranje 'leende', was het een ervaring die naar meer smaakt. "Als er weer een tegenstander niet komt opdagen, dan mogen ze ons altijd bellen."

De Friese verdediger en haar teamgenoten kunnen op 11 oktober Oranje opnieuw ontmoeten. Dan speelt Nederland in het Bingoal Stadion een oefenduel met Noorwegen.