23.500 euro aan achterstallige belastingen, tien kilo lachgas in een horecazaak en rijden onder invloed. Bij een grote handhavingsactie in Den Haag zijn tientallen boetes opgelegd. Bij controles van woningen kwamen misstanden aan het licht, zoals illegale kamerhuur en te hoge huren.

De handhavingsactie werd donderdag gehouden bij de Zevensprong, waar zeven Haagse wegen als de Regentesselaan en Loosduinseweg samenkomen. De leefbaarheid en veiligheid staan in dit gebied onder druk. Daarom besteedt de gemeente er extra aandacht aan.

De gemeente werkte samen met onder meer de politie, de Haagse Pand Brigade en de NVWA. Zo werden 29 horecazaken gecontroleerd. Eentje is voor twee weken gesloten nadat er softdrugs werd gevonden. In een andere onderneming trof de NVWA tien kilogram lachgas aan. De politie legde 26 boetes op aan brom - en snorfietsers die te hard of onder invloed van drugs reden.

Bij woningcontroles ontdekte de Haagse Pandbrigade bij de helft van de 34 gecontroleerde huizen misstanden als illegale kamerverhuur en te hoge huren. De hoogste: 2800 euro voor 102 vierkante meter. Bij zes woningen bleek dat er fraude was gepleegd met de elektriciteitsmeter.