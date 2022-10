De twintigjarige verdachte, die werd aangehouden nadat hij was doorgereden na een ongeluk op de Dierenselaan, blijft langer vast zitten. De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die het voorarrest met veertien dagen heeft verlengd.

Een fietser, een twintigjarige man uit Frankrijk, werd zondagavond 2 oktober aangereden door een auto op de Dierenselaan in Den Haag. De bestuurder van de wagen reed daarna door en liet het slachtoffer zwaargewond achter. De fiets van het slachtoffer is meters verder terechtgekomen. Hulpdiensten rukten uit om de fietser bij te staan. Na behandeling op straat is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Niet veel later na het ongeluk werd er op de Beekbergenstraat een brandende auto aangetroffen. 'Na onderzoek blijkt dat deze auto vermoedelijk betrokken was bij het ongeval aan de Dierenselaan', liet de politie weten. De auto is voor onderzoek in beslag genomen. Diezelfde avond hield de politie een twintigjarige man uit Den Haag aan.



De man zit nog steeds vast. De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de verdachte vrijdag met twee weken verlengd.