De nieuwe Haagse coalitie wil strandtentondernemers op Scheveningen en Kijkduin in de toekomst de mogelijkheid geven om hun paviljoens niet meer op- en af te bouwen. De collegepartijen willen onderzoeken of permanente bebouwing op het strand mogelijk is. Dat zou niet alleen kosten schelen, maar het zou misschien ook kunnen helpen bij het duurzamer maken van de strandtenten.

Dat de strandtenten niet meer hoeven te worden afgebouwd, betekent overigens niet dat ze open mogen in de winter. Ook zullen de ondernemers dit jaar wel gewoon hun paviljoens moeten afbouwen. Veel strandtenthouders zijn daar nu al mee bezig. Gemiddeld kost dat zo'n 100.000 euro per zaak per jaar.

Het transport van al het materieel zorgt jaarlijks voor veel uitstoot van stikstof. Het verduurzamen van paviljoens is ook geen optie omdat de strandtenten na een half jaar de opslag in gaan. Maar als dat laatste niet meer hoeft, willen ondernemers wel investeren in duurzame strandtenten.

De strandtenthouders in Den Haag mochten hun paviljoens de afgelopen twee jaar ook laten staan vanwege de coronacrisis. Raadsleden van de coalitiepartijen willen nu dus laten onderzoeken of dat in de toekomst altijd kan. In het coalitieakkoord staat ook dat wordt bekeken of en hoe permanente bebouwing op het strand bijdraagt aan een verduurzaming van de bedrijfsvoering. 'De effecten voor (het herstel van) de duinen worden daarin meegenomen. Tevens maken we daarin afspraken voor de langere termijn over of, en waar, een beperkte uitbreiding van het aantal strandtenten dat jaarrond exploiteert gewenst is.'