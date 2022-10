Om kersverse ouders te helpen verhuurt GeboorteHotel Haga in Den Haag iedere dag gratis een borstkolf.

Ouders kunnen vanaf nu 24 uur per dag een een borstkolf ophalen. "Wij zijn blij dat we kunnen bijdragen aan een goede start voor alle pasgeborene en ouders", zegt Liesbeth Brakenhoff van het GeboorteHotel Haga. "Na de geboorte van je baby wil je een goede start maken met het geven van borstvoeding. En het liefst meteen de borstvoeding op gang brengen."



De kolf is af te halen bij de MYPUMP unit in het GeboorteHotel. Op de unit staat uitgelegd hoe het werkt.