Een metershoge obelisk met verwijzingen naar de muziek, videoclips en platenhoezen van Golden Earring in Den Haag. Dat is het plan.

Het RockArt Museum heeft kunstenaars uitgedaagd om een monument voor de iconische band te ontwerpen. De band heeft zelf uit de ontwerpen unaniem gekozen voor het ontwerp GEM: Golden Earring Monument van kunstenaar Hans van Bentem. In het ontwerp staat de stenen naald op een groene rots, die ook moet dienen als bank.



Het idee is er, maar hoe en wanneer het monument er komt is nog onduidelijk. Het geld moet bij elkaar worden gesprokkeld door crowdfunding en de vergunning moet nog bij de gemeente worden aangevraagd.