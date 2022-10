Flitsbezorgers mogen straks niet meer vanuit de Haagse winkelstraten opereren. Maar de nieuwe regels staan wel toe dat snelle boodschappendiensten als Flink en Getir een uitvalsplek in een woonwijk beginnen.

En daar moeten ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag en vier andere fracties in de Haagse gemeenteraad niks van hebben. Vandaag hopen ze gedaan te krijgen dat de bezorgdiensten zich alleen nog mogen vestigen op bedrijventerreinen.

De kans dat er een 'darkstore' (een winkel zonder klanten) in een woonwijk komt is heel klein. Voor de meeste plekken in de wijken geldt de bestemming wonen. Maar uitgesloten is het ook niet. Zo is er in de Elandstraat een winkel van een flitsbezorger gevestigd.

En die zou dezelfde ellende veroorzaken als in de Haagse binnenstad, waar heel veel klachten kwamen over geluids- en parkeeroverlast en het gevaarlijke manoeuvreren van af- en aanrijdende scooters en (elektrische) fietsen.

Vandaar dat de ChristenUnie/SGP en Hart voor Den Haag de nieuwe regels van Den Haag willen aanscherpen. Door winkels van flitsbezorgdiensten alleen nog maar op Haagse bedrijfsterreinen toe te staan. Vanavond stemt de Haagse politiek over het voorstel.