Er is nog een kunstwerk van openluchtexpositie BlowUp Art opgedoken. 'Sunset on The Hague' drijft vanaf donderdag tot en met zondag op de Hofvijver.

Het werk van Haagse kunstenaarsduo Mike Rijnierse en Ludmila Rodrigues is een drijvende zonsondergang 'die bezoekers de gelegenheid geeft langer van het moment te genieten.' Het object is geïnspireerd op Vermeers schilderij 'Zicht op Delft' dat in het Mauritshuis hangt.

