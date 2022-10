Tientallen mensen moesten in de nacht van woensdag op donderdag op stel en sprong hun huis uit omdat er brand was in hun flat aan de Loevesteinlaan in Den Haag. Op de achtste verdieping sloegen de vlammen uit de ramen.

De bewoners wachtten aanvankelijk op de stoep van de Loevesteinlaan op last van de brandweer die kort na middernacht was gealarmeerd. Toen de brandweer aankwam was de brand volgens een woordvoerder al uitslaand. Omdat de brandende woning op moeilijk te bereiken hoogte is, moest de brandweer extra personeel en voertuigen laten komen. Behalve de achtste zijn uiteindelijk ook de zevende en negende verdieping van de flat ontruimd, volgens de brandweer ging het om zo'n 25 woningen. De bewoners konden schuilen in een HTM-bus. Rond enen had de brandweer het vuur onder controle begonnen de brandweermensen met controleren en ventileren. Kort daarna mochten de eerste bewoners weer terug hun woning in. De bewoner van de uitgebrande woning had rook ingeademd en is onderzocht door ambulancepersoneel. De bewoner werd voor zekerheid door hen naar een ziekenhuis vervoerd. De bewoners van het brandadres kunnen tijdelijk niet terug naar de woning, zij zullen ergens anders tijdelijk gehuisvest worden. Stichting Salvage zal de gedupeerden helpen bij de afhandeling van de schade. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Lees ook dit premiumartikel van onze partner Wendy en Guy leven en reizen met dochtertje Laury (3) in een camper: ‘Ze mist het huis niet’

