Een scooterrijdster is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Herman Costerstraat. De vrouw kwam met haar scooter tussen twee auto's terecht.

Even voor 14.00 uur ging het mis. Volgens omstanders werd de scooterrijder aangereden door een auto waar ze naast reed. De vrouw kwam daardoor even vast te zitten tussen de rijdende wagen en een geparkeerde auto. Hulpdiensten rukten uit naar de straat om het slachtoffer bij te staan. Ook het Mobiel Medisch Team werd opgeroepen. Na behandeling op straat is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Inzet van de trauma-arts bleek niet nodig.



Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Het incident trok veel bekijks omdat het precies voor de Haagse Markt gebeurde.