Na de persconferentie van stikstofbemiddelaar Johan Remkes is een klein groepje boeren samengekomen bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Remkes verwachtte al dat de landbouwsector 'niet blij' zou zijn met zijn stikstofrapport. De bemiddelaar adviseert namelijk vast te houden aan 2030 als jaar om de helft minder stikstof uit te stoten, iets waar boeren fel tegen gekant zijn. Ook moet volgens Remkes de optie er zijn om bedrijven gedwongen uit te kopen. Wel moet er volgens de bemiddelaar tussendoor de mogelijkheid zijn om op lokaal niveau doelen aan te passen. Verder vindt hij dat er meer perspectief voor de landbouw moet komen.

Actievoerders verzamelden zich woensdagmiddag na de presentatie van het stikstofrapport bij de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. 'Voor deze actie hebben we alle Kamerleden en beide ministers uitgenodigd om aan hen als volksvertegenwoordiging en regering symbolisch, zichtbaar en hoorbaar, een lied aan te bieden', meldt Agractie, de actiegroep die het protest organiseert. Het lied draagt de naam Dit Land en is een oproep aan iedereen 'om stil te staan bij dat wat we aan het kwijtraken zijn voor onszelf en onze toekomstige generaties'.

De gemeente Den Haag laat weten dat het protest vooraf is aangemeld en dat daarbij is afgesproken dat Agractie twee tractoren mag meenemen 'als symbolische meningsuiting'.



De politie hield rekening met een grotere groep actievoerders. Bij de Tweede Kamer stonden vijf politiebusjes en een ME-bus. Ook waren politie en marechaussee opvallend aanwezig op straat.