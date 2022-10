In een woning aan de Vier Heemskinderenstraat in de Haagse wijk Moerwijk is vannacht brand uitgebroken. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Rond 2.30 vannacht brak er brand uit in de woning. Volgens calamiteitensite District8 zou het gaan om brandstichting. De ramen van het hetzelfde huis zouden al meerdere keren vernield zijn. Vannacht werden ze opnieuw zijn ingegooid, waarna er bewust iets brandends in de ventilatieschacht zou zijn gegooid. De brandweer meldt dat de politie nog onderzoek doet naar het ontstaan van de brand. De politie roept getuigen op zich te melden. Een bewoner was aanwezig op het moment dat de brand uitbrak, maar die wist zelf te ontsnappen uit het huis. De brandweer riep extra voertuigen en personeel op omdat het een grote brand was die op meerdere verdiepingen van het huis woedde. Ook de bovenliggende woningen werden ontruimd. Na het blussen van de brand zijn meerdere woningen geventileerd, omdat er veel rook was vrijgekomen. Niemand raakte gewond. Lees ook dit premiumartikel van onze partner Richard (35) trekt stekker uit zijn kaaswinkel: 'De omstandigheden zijn in rap tempo verslechterd’

'Geplaagd' Jumbo opent één van haar grootste supermarkten alsof er niets aan de hand is