Een grote groep actievoerders heeft dinsdag bij de Tweede Kamer solidariteit betuigd aan vrouwen in Iran en gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. De demonstranten liepen een mars, die eindigde bij de Koekamp.

Volgens de organisatie deden ruim drieduizend mensen mee. De politie kon niet zeggen hoeveel mensen op de been waren.

In Iran zijn sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini protesten gaande, waarbij vele doden zijn gevallen. Amini stierf nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften in het land.

Een van de organisatoren van het protest in Den Haag, Shirin Ghahramani, zegt ermee aandacht te willen vragen voor de situatie van Iraanse vrouwen. Ook wil ze laten zien "dat het onacceptabel is dat wereldleiders nog omgang hebben met het regime in Iran". Volgens de politie verliep de demonstratie rustig.