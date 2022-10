Het uitgebrande schoolpand van ROC Mondriaan in Den Haag is tot de herfstvakantie onbruikbaar. De 803 studenten van de School voor Orde en Veiligheid volgen daarom tot eind oktober onderwijs op andere locaties.

De brand werd donderdagavond 29 september rond half zeven 's avonds door een beveiliger en twee aspirant-beveiligers ontdekt. De vlammen ontstonden in het materialenhok van de sportzaal. Uit onderzoek van brandweer en politie blijkt dat de oorzaak een technisch defect is, laat een woordvoerder van ROC Mondriaan weten.

Al snel stegen dikke, grijze wolken op uit het dak. Daarom adviseerden politie en brandweer aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en elektrische ventilatiesystemen uit te schakelen. Ondertussen werden de deuren van de sporthal dichtgehouden, zodat de brand zich niet kon verspreiden. Brandweerlieden kwamen 'hagelzwart' uit het pand.

Dikke slangen

Met lange dikke slangen haalde de brandweer bluswater uit het Haagse Bos omdat er in de omgeving van de school te weinig bluswater voorhanden was. De Bezuidenhoutseweg en een deel van de Laan van Nieuw Oost-Indië waren daardoor enige tijd afgesloten. Met drones werden de vlammen van boven in de gaten gehouden. Zo'n twee uur later had de brandweer de vlammen onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.Naast de brand- en waterschade zijn veel lokalen bedekt onder een dikke laag roet. Het pand aan de Helenastraat in Bezuidenhout is nu afgezet met rood-wit lint. De 803 studenten die normaliter in de school leskrijgen, zijn op andere locaties ondergebracht. ROC Mondriaan houdt er rekening mee dat het verbrande pand tot de herfstvakantie onbruikbaar is.