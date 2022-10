Het was het eerste overdekte winkelcentrum van Nederland. Veel gezinnen uit de regio en ver daarbuiten kwamen er winkelen. Maar dat werd in de loop der jaren steeds minder. Veel winkelunits in De Bogaard in Rijswijk staan nu leeg. Die gouden tijden keren nooit meer terug, beseft iedereen. Een groot deel van het complex gaat daarom tegen de vlakte. "Velen hebben hier een herinnering aan opgebouwd."

Ondernemers en eigenaars hebben van alles geprobeerd om De Bogaard in Rijswijk, dat in de jaren zestig werd geopend, weer een beetje aantrekkelijk te maken voor het winkelende publiek. Het winkelcentrum werd meerdere keren gerenoveerd. Maar alle pogingen ten spijt, de ondernemers trokken weg. Steeds meer Nederlanders gingen namelijk online hun spullen bestellen, en er kwam meer concurrentie van omringende gemeenten. De hoge huurprijzen hielpen ook niet mee, vertellen inwoners.

Hoe dan ook, de leegstand werd steeds groter. En de komst van de luxe mall in buurgemeente Leidschendam, het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland, is helemaal funest voor de klandizie. En dus zit er volgens de gemeente en eigenaren niks anders op dan een groot deel van het winkelcentrum te slopen en te vervangen door woningen.

Marion Kraan, die al 54 jaar in De Bogaard komt, ziet de huidige staat van haar winkelcentrum met lede ogen aan. Veel winkelpanden staan al jaren leeg. "Het was hier vroeger altijd heel gezellig", weet Kraan nog. "Nou is het geen klap meer aan. Zoveel winkels zijn gesloten." De Rijswijkse vindt de bouwplannen maar niks. "Ik moet het nog zien als het af is, maar ik denk niet dat ik er blij mee zal zijn. Het is dadelijk helemaal niks meer. Wij hebben geen winkelcentrum meer."

Marian Naumann uit Den Haag, die al 45 jaar in dit winkelcentrum komt, kijkt er wat positiever tegen aan. "Ik vind het wel nodig, want het was flink aan het verpauperen." Ook zij weet nog dat het hier vroeger heel gezellig was. "Alleen sloot op een gegeven moment de ene na de andere ondernemer zijn deuren. De Bogaard was De Bogaard niet meer." Voor haar is het nog steeds een raadsel waarom het fout ging. "Je had hier altijd veel bezoekers, uit Den Haag en zelfs uit Rotterdam."

In het nieuwe Bogaard-stadscentrum komen dadelijk een paar duizend nieuwe appartementen, nieuwe pleinen en parken, winkels en sociaal maatschappelijke voorzieningen, zoals een fontein en sportveldjes. Het aantal vierkante winkelmeters neemt flink af. Dit weekeinde is het het startsein gegeven voor de sloop van de bekende Sterpassage. De huidige bebouwing wordt vervangen door twee nieuwe flats met zo'n 450 woningen en een plint met winkels, horeca en andere voorzieningen.

Herinnering

Wethouder Armand van de Laar: "Decennialang was dit deel van De Bogaard een kenmerkende plek voor vele bezoekers uit het hele land. Velen hebben hieraan een herinnering opgebouwd. Maar het was erg verouderd en leegstaande panden maakten het ook niet meer een aantrekkelijk gebied. Vandaag is daarom een belangrijke stap gezet in de transformatie van het Bogaard-stadscentrum van enkel winkelruimtes naar woonwerkgebied."

Marianne van Buitenen vindt het droevig dat dit deel van het winkelcentrum gesloopt moet worden. Zij was in de jaren zestig aanwezig bij de opening van De Bogaard. Als zestienjarige meisje reikte ze die dag nog bloemen uit aan de toenmalige burgemeester. De Haagse doet nog steeds het liefst haar boodschappen in De Bogaard. "Den Haag vind ik te druk en ongezellig. Hier is het rustiger en heb je beter publiek." Haar man Huib noemt ook een ander voordeel: "Hier kon je gratis parkeren."

Dat er nu zoveel woningen bijkomen, kan volgens Van Buitenen gunstig uitpakken voor het restant van het winkelcentrum. "Ik denk dat bestaande ondernemers er wel van gaan profiteren."