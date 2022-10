Tijdens opgravingen op het Buitenhof zijn botten van een leeuw gevonden. Vermoedelijk leefde de leeuw in de veertiende eeuw.

In 2021 werden er twee botten gevonden. Uit historisch onderzoek blijkt dat het om een voorpoot van een jonge leeuw gaat. Tussen 1344 en 1358 werden er leeuwen gehouden op het Buitenhof. In de jaren van graaf Albrecht van Beieren was er een kleine dierentuin op het Haagse plein.



Het is een unieke vondst, want het zijn de eerste en ook de oudste resten van leeuwen die tijdens archeologisch onderzoek in Nederland zijn opgegraven.