Bij een steekpartij in een woning aan de Jan-Hein Donnerstraat is vannacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer vluchtte met een wond aan zijn been het huis uit.

De steekpartij vond rond kwart over twaalf plaats. Het slachtoffer is na de steekpartij het huis uit gerend en op een fiets gestapt. Een straat verderop wist de man 112 te bellen. Het slachtoffer is op straat behandeld door ambulancepersoneel. Hij is daarna met beenletsel vervoerd naar een ziekenhuis. Op straat ligt een flinke plas bloed. De verdachte die nog in de woning aanwezig was is even later door politieagenten aangehouden. Zij vielen het huis binnen, uitgerust met grote schilden. De man werd in de boeien geslagen en naar een politiebureau gebracht. De forensische opsporing heeft vervolgens bewijsmateriaal verzameld. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag